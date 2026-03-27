Frattesi Juventus la pista si complica | l’Inter pensa di inserire il centrocampista in uno scambio Le ultimissime

Le trattative tra la Juventus e l’Inter per il centrocampista Frattesi si complicano ulteriormente. Secondo le ultime notizie, l’Inter sta considerando di inserire il giocatore in uno scambio con altri calciatori, rendendo più complesso il trasferimento. La Juventus continua a seguire da vicino la situazione, ma al momento non ci sono sviluppi definitivi sulla possibile cessione.

Frattesi Juventus, il centrocampista dell’Inter resta un obiettivo per i bianconeri. Ma attenzione alla Roma e allo scambio con Kone. Il calciomercato entra in una fase caldissima con un intreccio che vede protagoniste le big del nostro campionato. Sebbene l’Inter stia pianificando una rivoluzione a centrocampo sotto la guida di Cristian Chivu, il nome che continua a far tremare le strategie delle rivali è quello dell’azzurro Davide Frattesi. In questo scenario di continui scambi e valutazioni milionarie, resta vivo l’interesse di chi cerca qualità e inserimenti, portando molti analisti a monitorare con attenzione la pista del centrocampista come possibile colpo di scena estivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Frattesi Juventus, la pista si complica: l’Inter pensa di inserire il centrocampista in uno scambio. Le ultimissime Articoli correlati Leggi anche: Frattesi Juve, si complica la pista? Un club irrompe sul centrocampista. Le ultimissime sul futuro del giocatore dell’Inter Leggi anche: Frattesi Juventus: spunta un nuovo club sulle tracce del centrocampista! Contatti avviati con l’Inter, ultimissime Aggiornamenti e notizie su Frattesi Juventus Discussioni sull' argomento Nazionale, i 28 chiamati da Gattuso per i playoff Mondiali: c'è Chiesa; Frattesi con la valigia. La squadra più vicina al centrocampista è la Roma; Pellegrini alla Juve Comolli non molla la pista che porta al centrocampista della Roma | le ultimissime sulla trattativa; Nazionale, obiettivo Mondiale: Gattuso conferma il blocco Inter. Novità Palestra, riecco Chiesa.... #Frattesi chiude alla #Juve Il messaggio è chiaro x.com #Frattesi chiude alla #Juve Il messaggio è chiaro - facebook.com facebook