Frascati Scherma | Llavador sul podio nella Coppa del Mondo di fioretto col bronzo tra i Master

Nel fine settimana appena concluso, il Frascati Scherma ha registrato nuovi risultati significativi nelle competizioni internazionali di scherma. Tra le altre prestazioni, un atleta del club si è posizionato tra i primi tre nella Coppa del Mondo di fioretto, conquistando il bronzo. Inoltre, un altro rappresentante del club ha ottenuto un podio nella categoria Master. Questi risultati si aggiungono alle performance positive di altri atleti del team, confermando l'ottimo stato di forma della società.

Frascati (Rm) – Un nuovo week-end internazionale di belle soddisfazioni per il Frascati Scherma. Nel fine settimana appena messo alle spalle, il club tuscolano ha ottenuto altri risultati importanti. Uno di questi è arrivato dalla prova di Coppa del Mondo di fioretto che si è disputata a Shanghai. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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