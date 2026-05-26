Francia 2 persone morte mentre fanno sport e 5 annegate | è stato il caldo

In Francia, due persone sono morte mentre praticavano sport e cinque sono annegate, secondo quanto riferito. La portavoce ha spiegato che tutti i decessi sono collegati, direttamente o indirettamente, alle alte temperature registrate nel paese. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano a prestare attenzione alle condizioni climatiche durante le attività all'aperto. Non sono stati segnalati altri incidenti correlati al caldo.

Le temperature record che interessano in questi giorni la Francia avrebbero già causato sette morti secondo la portavoce del governo, Maud Bregeon ”Quello che posso dire oggi è che ci sarebbero sette decessi legati direttamente o indirettamente al caldo“, ha dichiarato Bregeon, aggiungendo che “bisognerà fare il punto su tutto questo alla fine dell’ondata (di calore,ndr.)”. Fonti vicine alla portavoce precisano che 2 persone sarebbero morte annegate in Gironda, una nella Marna, un’altra in Seine-et-Marne e un’altra in Maine-et-Loire. Due persone sarebbero invece decedute mentre facevano sport a Parigi e nell’hinterland di Lione.ANSA – foto france-voyage. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Strage di Capodanno in Svizzera: LIncendio del Crans-Montana

Notizie e thread social correlati

Brasile-Francia interrotta due volte per il “caldo” di Boston: 18 gradiLa partita tra Brasile e Francia si è giocata ieri a Boston, con i francesi che hanno vinto 2-1.

Europa soffoca sotto il caldo record: Francia e Regno Unito tremano giàL’ondata di caldo ha portato temperature record in Francia e ha causato allerte sanitarie nel Regno Unito, con un picco di calore previsto nelle...

Argomenti più discussi: Giudice francese esaminerà denuncia contro bin Salman per morte Khashoggi (2); Dal Regno Unito 767 milioni di euro alla Francia per contrastare le migrazioni; Schianto del volo Rio-Parigi, Air France e Airbus colpevoli di omicidio colposo per la morte di 228 persone; Disastro aereo Rio-Parigi, 228 vittime tra cui nove italiani: Airbus e Air France condannate per omicidio colposo aziendale.

Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, domenica #24maggio. #Carburanti, spesi 2 miliardi per 3 mesi. La #Francia sbatte la porta al ministro israeliano Ben-Gvir. #Prodi: Ue serva davanti a Trump. #BuonaLettura #PrimaPagina x.com