La partita tra Brasile e Francia si è giocata ieri a Boston, con i francesi che hanno vinto 2-1. La gara è stata interrotta due volte a causa delle alte temperature, che si sono raggiunte intorno agli 18 gradi. L’incontro, considerato una prova per il Mondiale in programma questa estate, ha visto entrambe le squadre scendere in campo sotto il sole.

Ieri si è disputata Brasile-Francia (vinta 2-1 dai francesi) a Boston, una sorta di prova generale per il Mondiale di quest’estate. Durante il match ci sono state pause per dar modo ai giocatori di rinfrescarsi, ma anche per ultime indicazioni tattiche e dar spazio alla pubblicità. Il calcio diventa uno sport spezzettato con le pause durante le partite. Secondo So Foot, questi intervalli modificano il modo di vivere una partita, in peggio: Dopo 21 minuti abbondanti di gioco, il signor Guido Gonzales Jr. ha fischiato l’inizio della pausa a seguito di un leggero fallo di Malo Gusto. “È la pausa per rinfrescarsi? Ah, ma non fa caldo.” ha commentato Bixente Lizarazu sotto i 18 gradi di Boston, prima di aggiungere “Quest’estate sarà necessario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Brasile-Francia interrotta due volte per il “caldo” di Boston: 18 gradi

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