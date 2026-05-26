Francesco Renga live a Peschici | concerto gratuito in piazza Pertini

Mercoledì 1° luglio, in piazza Pertini a Peschici, si terrà un concerto gratuito con Francesco Renga. L’evento fa parte della terza edizione di ‘Note di Mare’, inserita nel progetto ‘Embi Festival’ promosso dal comune. La serata vedrà l’artista esibirsi davanti al pubblico, con ingresso libero. La rassegna artistica si svolge in un contesto di musica e spettacolo lungo la costa.

La terza edizione di ‘Note di Mare’, la rassegna artistica inserita nel progetto ‘Embi Festival’, del comune di Peschici vedrà un grande evento musicale, in programma mercoledì 1° luglio. Il comune garganico ospiterà il concerto di Francesco Renga: in piazza Pertini, farà tappa il tour ‘Live. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Francesco Renga live a ''Gorizia Live - Il Concerto'' il 13-12-2025

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