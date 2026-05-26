Mercoledì 1 luglio, a Peschici, si è tenuto il concerto di Francesco Renga nell’ambito dell’evento “Live Estate 2026”. La performance si è svolta in una location pubblica e ha coinvolto un pubblico presente sul posto. L’artista ha eseguito diverse canzoni, attirando l’attenzione dei partecipanti. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante l’evento. La manifestazione si è conclusa senza ulteriori sviluppi.

Renga vanta 11 partecipazioni al Festival di Sanremo come artista in gara, di cui 1 con i “Timoria”, conquistando 1 vittoria nel 2005, oltre ai “Premi della Critica” e ai “Premi della Sala Stampa Radio-Tv”. Si è esibito in numerosi concerti, tra palasport, teatri e location iconiche, collezionando diverse collaborazioni e duetti di prestigio, unendo il suo talento a quello di celebrità di fama nazionale e internazionale. Nella sua discografia spiccano capolavori, dove il tema principale è l’amore in tutte le sue sfaccettature. Sul palcoscenico porterà un vero e proprio viaggio musicale, attraverso i suoi più acclamati successi di ieri e di oggi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - A Peschici Francesco Renga “Live Estate 2026”

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L'intervista a Francesco Renga - Festival di Sanremo 2026

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