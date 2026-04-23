Francesco Renga in concerto a Castellana grotte per ' Piazzad' Estate' 2026

Il cantautore annuncia nuove date per il suo tour estivo, che prenderà il via il 9 maggio 2026. Tra le tappe previste, una si svolgerà a Castellana Grotte, dove si esibirà in un concerto inserito nella rassegna ‘Piazzad’Estate’ 2026. La tournée proseguirà fino all’estate, con diverse date in varie località italiane. La conferma delle date è arrivata attraverso comunicati ufficiali.

Si arricchisce di nuove date “LIVE ESTATE 2026”, il tour estivo di Francesco Renga in partenza il 9 maggio 2026.Sono quattro i nuovi appuntamenti in programma: il 26 maggio in Piazza Vittorio Emanuele a Larino (CB), il 1° agosto a Piazze D’Estate, in Largo Porta Grande a Castellana Grotte (BA).🔗 Leggi su Baritoday.it

Sanremo 2026 - Francesco Renga canta Il meglio di me

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