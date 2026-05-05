A Bergamo il ricordo di Francesco Nullo a due secoli dalla nascita | Un omaggio al suo coraggio

A Bergamo, martedì 5 maggio alle 10.30, si è svolta una cerimonia presso Palazzo Frizzoni per commemorare Francesco Nullo a due secoli dalla nascita. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che si sono riuniti per ricordare il protagonista della storia locale. La cerimonia ha incluso un momento di raccoglimento e un intervento ufficiale, senza ulteriori dettagli su eventuali commemorazioni pubbliche o partecipanti specifici.

Bergamo. Nella mattinata di martedì 5 maggio alle 10.30 a Palazzo Frizzoni si è tenuta la cerimonia di commemorazione di Francesco Nullo, nel giorno del 200° anniversario della nascita dell’eroe bergamasco che partecipò in missioni importanti tra cui le cinque giornate di Milano, alle rivolte di pace ed infine combatté a fianco di Garibaldi, non solo per la spedizione dei Mille, ma condividendo con lui valori come la libertà e l’indipendenza dei popoli. L’attivismo di Nullo durante la spedizione dei Mille fu rilevante, in quanto arruolò 179 concittadini. Nel 1863 si ricorda per la sua impresa eroica andata oltre i confini nazionali, quando la Polonia insorse contro l’impero zarista.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate L’omaggio segreto di Harry a Elisabetta per il suo centenario dalla nascita: i fiori sulla tomba della nonnaIl principe Harry ha inviato dei fiori al luogo di sepoltura della Regina Elisabetta in onore del suo centenario della nascita. Un disco in omaggio al genio di Miles Davis a cent’anni dalla nascitaArezzo, 11 marzo 2026 – Un disco in omaggio al genio di Miles Davis a cent’anni dalla nascita. Aggiornamenti e contenuti dedicati Bergamo ricorda Nullo, un ponte con la PoloniaCorona d’alloro e commemorazione per il garibaldino caduto a Krzykawka. La sindaca Carnevali: «Un esempio di solidarietà tra i popoli». ecodibergamo.it Bergamo e la Polonia hanno ricordato l'eroe garibaldino Francesco NulloRicordato a Bergamo l'eroe garibaldino Francesco Nullo, a 163 anni dalla sua scomparsa e a 200 anni dalla nascita. ecodibergamo.it