Francesco Diviesti ucciso e bruciato Barletta svolta nelle indagini | 15 arresti tra Italia e Albania

Nelle ultime ore, sono stati eseguiti 15 arresti tra Italia e Albania nel caso dell’omicidio di un giovane parrucchiere di 26 anni, avvenuto a Canosa di Puglia lo scorso anno. Le indagini hanno portato a una svolta, con le autorità che hanno catturato diversi sospetti coinvolti nel crimine. L’indagine prosegue per chiarire le dinamiche dell’omicidio e le responsabilità.

Svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Diviesti, il parrucchiere di 26 anni ucciso a Canosa di Puglia lo scorso anno. Le indagini sono state condotte dalla direzione investigativa antimafia di Bari e dalla squadra mobile della questura di Andria. Tra gli elementi ricostruiti dalla Dda ci sono diversi filmati acquisiti dalle telecamere di videosorveglianza he documenterebbero momenti precedenti e successivi al delitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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