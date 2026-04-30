Francesca Albanese torna all’attacco | Non c’è neutralità davanti al genocidio

Da ilgiornale.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Fiera del libro di Tunisi, dedicata in gran parte alla questione palestinese, si è tenuto un incontro con la giurista italiana e relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967. Francesca Albanese ha affrontato il tema della neutralità in relazione al genocidio, sottolineando che non può esserci imparzialità di fronte a tali crimini. L'evento ha attirato l'attenzione di numerosi partecipanti e addetti ai lavori.

Alla Fiera del libro di Tunisi, dove la questione palestinese occupa scaffali, dibattiti e coscienze, uno degli appuntamenti più attesi è stato quello con Francesca Albanese, giurista italiana e relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967. Lì ha presentato il volume “Quand le monde dort: récits, voix et blessures de la Palestine”, pubblicato in francese dall’editore tunisino Cérès Éditions, un libro costruito come una raccolta di testimonianze, voci e ferite: quelle di donne, uomini e bambini palestinesi segnati dalla guerra, dall’esilio e dalla perdita. Pagine che, nelle intenzioni dell’autrice, trasformano il racconto in una forma di resistenza civile.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Francesca Albanese torna all’attacco: "Non c’è neutralità davanti al genocidio"

Francesca Albanese condemned in Italian Senate for supporting Hamas terrorists

Video Francesca Albanese condemned in Italian Senate for supporting Hamas terrorists

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