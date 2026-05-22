Francesca Albanese torna a Genova per presentare il suo libro
Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu sulla situazione dei diritti umani nel territorio palestinese occupato, torna a Genova per la terza volta in pochi mesi. Questa volta l'occasione è la presentazione del suo nuovo libro, “La luce del risveglio”, pubblicato da Rizzoli. La scrittrice ha scelto di tornare nella città ligure per condividere il suo lavoro con il pubblico locale. L'evento si svolge in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli su luogo o orario.
Nuova tappa genovese per Francesca Albanese: la relatrice speciale Onu sulla situazione dei diritti umani nel territorio palestinese occupato torna nel capoluogo ligure per la terza volta nel giro di pochi mesi, questa volta per presentare il suo libro “La luce del risveglio” edito da Rizzoli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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