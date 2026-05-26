Francesca Albanese sostiene la petizione lanciata dal Fatto | Il governo Meloni tolga il veto sulle sanzioni a Israele

Francesca Albanese chiede al governo di rimuovere il veto sulle sanzioni contro Israele. La relatrice speciale dell’Onu sui Territori ha sostenuto la petizione lanciata dal Fatto, invitando le autorità italiane a cambiare posizione. Albanese ha evidenziato la necessità di agire contro le azioni di Israele nei territori occupati. La richiesta si inserisce in un quadro più ampio di pressione internazionale sulle decisioni italiane in materia di sanzioni.

“Il governo Meloni tolga il veto”. Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui Territori palestinesi occupati, sostiene la petizione lanciata dal Fatto Quotidiano sulla piattaforma IoScelgo per chiedere all’Italia di non opporsi più alle sanzioni europee contro Israele e alla sospensione dell’accordo di associazione tra Unione europea e Israele. Non è una mossa simbolica, Israele è un paese piccolo e le sanzioni per Albanese sarebbero uno strumento efficace per fermare le violenze di Israele: “Sospendere l’accordo commerciale può aiutare a fermare l’aggressione che sta portando avanti non solo nei confronti dei palestinesi, ma anche nei confronti del Libano e di altri Paesi nella regione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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#Sanchez:È un onore conferire Ordine Merito Civile ad #Albanese,una voce che sostiene la coscienza del mondo!L'avrebbe dovuto fare #Meloni, che invece finge di non vedere e di non sapere e TACE, però voleva dare il nobel per la #PACE a #Trump! MA x.com

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