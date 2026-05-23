Israele petizione contro il governo | Basta il veto sulle sanzioni

Una petizione contro il governo italiano è stata presentata per chiedere la revoca del veto sulle sanzioni contro Israele. La richiesta viene da un gruppo di firmatari che ritiene ingiustificato il mantenimento del veto, sostenendo che questa posizione favorisca il governo israeliano. La petizione si focalizza sulla necessità di adottare una posizione più dura e senza ostacoli da parte dell’Italia nelle questioni relative alle sanzioni.

? Punti chiave Perché il governo Meloni è accusato di complicità con Netanyahu?. Chi sono i firmatari che chiedono il ritiro del veto italiano?. Come influisce la posizione dell'Italia sulla coerenza dell'Unione Europea?. Quali violazioni documentate spingono la società civile a questa mobilitazione?.? In Breve Petizione su piattaforma Ioscelgo contro il veto italiano alle sanzioni europee.. Critiche alle operazioni militari in Gaza e Cisgiordania con decine di migliaia di morti.. Sanzioni europee attuali limitate esclusivamente al ministro israeliano Ben Gvir.. Violenze documentate contro membri della Flotilla in acque internazionali..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Scaricano Ben Gvir per salvare Israele, lo sterminio, le torture, l'apartheid. Non permettiamolo. La Flotilla era in mare per la pace e la libertà dei Palestinesi. Questo è l'obiettivo. Travolgiamoli di attivismo, firmiamo la petizione contro i rapporti commerciali Ue-Is x.com

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