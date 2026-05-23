Sanzioni a Israele basta scuse | il governo Meloni tolga il veto Firma ora la petizione del Fatto Quotidiano
Il Fatto Quotidiano ha avviato una petizione per chiedere al governo di rimuovere il veto sulle sanzioni contro Israele. La campagna invita i cittadini a firmare per denunciare la posizione di chi, secondo il giornale, evita di agire contro le azioni considerate criminali del governo israeliano. La richiesta mira a far pressione affinché le autorità italiane cambino atteggiamento e si impegnino in modo più deciso rispetto alle politiche adottate. La petizione è aperta a tutti i lettori interessati.
Il Fatto Quotidiano lancia una nuova petizione. Ai nostri lettori e alla nostra comunità chiediamo di firmare per stanare gli azzeccagarbugli del nostro governo che pur di non toccare Israele continuano ad assistere in modo complice alle azioni criminali di Netanyahu & C. Si può sottoscrivere la petizione a questo link della piattaforma Ioscelgo. Quello che segue è il testo integrale Alla presidente del Consiglio, onorevole Giorgia Meloni, a tutti componenti del governo italiano Dopo il rapimento in acque internazionali e le violenze documentate ai danni dei componenti della Flotilla, dopo le ripetute violazioni del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Il ministro di #Netanyahu è soddisfatto della linea del #GovernoMeloni, che conferma un NO convinto a #SANZIONI per #Israele!!! Queste carogne devono dimettersi, #governodegliorrori una vergogna per l' #Italia fuori dai coglioni! BASTA hai fatto troppi dann x.com
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