Il Fatto Quotidiano ha avviato una petizione per chiedere al governo di rimuovere il veto sulle sanzioni contro Israele. La campagna invita i cittadini a firmare per denunciare la posizione di chi, secondo il giornale, evita di agire contro le azioni considerate criminali del governo israeliano. La richiesta mira a far pressione affinché le autorità italiane cambino atteggiamento e si impegnino in modo più deciso rispetto alle politiche adottate. La petizione è aperta a tutti i lettori interessati.

Il Fatto Quotidiano lancia una nuova petizione. Ai nostri lettori e alla nostra comunità chiediamo di firmare per stanare gli azzeccagarbugli del nostro governo che pur di non toccare Israele continuano ad assistere in modo complice alle azioni criminali di Netanyahu & C. Si può sottoscrivere la petizione a questo link della piattaforma Ioscelgo. Quello che segue è il testo integrale Alla presidente del Consiglio, onorevole Giorgia Meloni, a tutti componenti del governo italiano Dopo il rapimento in acque internazionali e le violenze documentate ai danni dei componenti della Flotilla, dopo le ripetute violazioni del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanzioni a Israele, basta scuse: il governo Meloni tolga il veto. Firma ora la petizione del Fatto Quotidiano

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