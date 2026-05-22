Linea ferroviaria Priverno-Terracina al via i lavori per la messa in sicurezza contro la caduta massi

Martedì 26 maggio 2026 alle 10.30 inizieranno i lavori di messa in sicurezza lungo la linea ferroviaria Priverno-Terracina, in località La Fiora. L'intervento mira a ridurre il rischio di caduta massi che interessa questa tratta. Le operazioni sono programmate per tutta la giornata e coinvolgeranno attrezzature e personale specializzato. La linea rimarrà chiusa durante le lavorazioni per garantire la sicurezza di operai e passeggeri. L’intervento si concluderà in tempi stabiliti con eventuali aggiornamenti successivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Prenderanno il via martedì 26 maggio 2026, alle 10.30, i lavori di mitigazione del rischio da caduta massi lungo la linea ferroviaria Priverno-Terracina, in località La Fiora. L’intervento rappresenta un passaggio legato al percorso di ripristino e messa in sicurezza della tratta ferroviaria, con particolare attenzione a uno dei punti interessati da criticità del territorio. Le autorità presenti. Alla cerimonia di avvio lavori sono attesi il prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, il sindaco di Terracina Francesco Giannetti, il presidente di Anas Giuseppe Pecoraro e l’amministratore delegato di RFI, nonché commissario straordinario per il ripristino della linea ferroviaria Terracina-Priverno, Aldo Isi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Linea ferroviaria Priverno-Terracina, al via i lavori per la messa in sicurezza contro la caduta massi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Transiti tra Monte San Biagio e Priverno Fossanova Sullo stesso argomento Priverno-Terracina, 60 milioni per riaprire la linea ferroviariaTerracina, 30 aprile 2026 – “È una giornata storica per i pendolari della provincia di Latina. Lavori sulla linea Orte-Falconara, cambia la circolazione ferroviaria: i treni interessatiPer lavori di potenziamento infrastrutturale sulla tratta Terni-Foligno e Fabriano – Castelplanio della linea Orte-Ancona, i treni Frecciargento, gli...