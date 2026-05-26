Frammenti da Le Notti Bianche al Teatro Arcobaleno
Cosa: Spettacolo teatrale sperimentale Frammenti da Le Notti Bianche, basato sull’adattamento dell’opera di Fëdor Michajlovi? Dostoevskij.. Dove e Quando: Teatro Arcobaleno a Roma, il 3 giugno 2026.. Perché: Un’affascinante indagine sull’animo umano, resa unica dall’interazione tra attori e scenografie concepite dagli studenti dell’Accademia delle Belle Arti.. La vivacità culturale della capitale si arricchisce di un nuovo appuntamento dedicato agli amanti della drammaturgia classica e della sperimentazione teatrale. Il 3 giugno 2026, il palcoscenico romano si trasformerà nel suggestivo scenario dell’anima grazie alla messa in scena di una delle opere più intime della letteratura russa. 🔗 Leggi su Ezrome.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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