Nei quartieri spagnoli la pizza Pepperoni in onore del Papa

Nella zona degli Spagnoli, una pizzeria locale ha preparato una pizza chiamata “Pepperoni” per celebrare la visita di un Papa a Napoli. La pietanza, molto apprezzata negli Stati Uniti, è stata creata appositamente per l’evento. La visita del pontefice ha portato l’attenzione sulla scelta di questa pietanza come omaggio culinario.

In occasione della visita a Napoli di Papa Leone XIV, la pizzeria Lucignolo ha voluto omaggiare il pontefice con una pizza speciale, la “Pepperoni”, la più amata storicamente dagli statunitensi."Un ponte tra Napoli e l’America: questa pizza è una rivisitazione partenopea della pizza Pepperoni, il.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Due sparatorie a Napoli, sequestrati 11 bossoli nei Quartieri SpagnoliIndagini della Polizia di Stato, a Napoli, su due sparatorie che si sono verificate nella notte nei Quartieri Spagnoli della città. Sparatorie nei Quartieri Spagnoli nella notte: trovati 11 bossoliIndagini della Polizia di Stato dopo due episodi avvenuti tra via San Pantaleone e via Sant’Anna di Palazzo, nei Quartieri Spagnoli, a Napoli.