Foto fake e video ingannevoli | come riconoscere e difendersi dai falsi generati dall' IA

Notizia in breve

Sono stati diffusi contenuti video e immagini contraffatti realizzati con intelligenza artificiale, spesso usati per ingannare. Ora la tecnologia avanza e si parla di voice cloning, ovvero la clonazione delle voci. Si tratta di una nuova frontiera che potrebbe essere sfruttata per creare audio falsi altamente credibili. Le autorità e le piattaforme online stanno monitorando queste evoluzioni, ma ancora non esistono metodi universalmente affidabili per riconoscere e contrastare questi contenuti ingannevoli.