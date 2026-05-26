Foto fake e video ingannevoli | come riconoscere e difendersi dai falsi generati dall' IA
Sono stati diffusi contenuti video e immagini contraffatti realizzati con intelligenza artificiale, spesso usati per ingannare. Ora la tecnologia avanza e si parla di voice cloning, ovvero la clonazione delle voci. Si tratta di una nuova frontiera che potrebbe essere sfruttata per creare audio falsi altamente credibili. Le autorità e le piattaforme online stanno monitorando queste evoluzioni, ma ancora non esistono metodi universalmente affidabili per riconoscere e contrastare questi contenuti ingannevoli.
Come spiegato dal Garante per la protezione dei dati personali, la parola deepfake nasce dalla fusione delle parole fake traducibile in falso e deep learning ovvero una tecnologia sfruttata dai software di intelligenza artificiale capace di apprendere da grandi quantità di dati - come volti, movimenti e voci - per poi modificare o generare da zero e in modo realistico, le caratteristiche e i movimenti di una persona reale. Sul tema, una ricerca Gartner dello scorso gennaio afferma che gli incidenti legati ai deepfake coinvolgono il 35% delle organizzazioni mentre Signicat segnala un aumento del 2.137% dei tentativi di frode attraverso i deepfake durante gli ultimi tre anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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