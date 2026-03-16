Nel mercato dei contenuti digitali, si registra un aumento significativo di video creati dall’intelligenza artificiale. Questa tendenza ha portato alla nascita di una nuova figura professionale chiamata “Snapper”, dedicata alla gestione e alla verifica di questi contenuti. L’ampia produzione di video generati dall’IA sta influenzando le dinamiche tra quantità, attenzione e credibilità nel settore digitale.

NEL MERCATO dei contenuti digitali, l’eccesso di produzione inizia a pesare quanto la scarsità. La diffusione massiccia di video generati dall’intelligenza artificiale sta modificando gli equilibri tra quantità, attenzione e credibilità. È in questo contesto che prende forma una nuova figura professionale: lo Snapper. Secondo il report “The AI Ad Gap Widens” di IAB, oltre l’80% delle aziende utilizza strumenti di IA per advertising e contenuti digitali, con una concentrazione crescente sui formati video. Template e automazioni consentono oggi di produrre contenuti in pochi minuti e adattarli a più piattaforme. L’accelerazione porta però un effetto collaterale evidente: l’appiattimento dei linguaggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Troppi video generati dall’IA. Nasce la figura dello Snapper

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