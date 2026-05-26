Fossacesia aderisce a Diritti in Comune | festa in piazza Fantini per bambini e ragazzi
In piazza Fantini a Fossacesia si svolge una festa dedicata a bambini e ragazzi, in occasione dell’adesione alla campagna nazionale “Diritti in Comune”. L’evento è promosso da Anci e Unicef Italia, in ricordo della ratifica della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La manifestazione coinvolge giovani e famiglie, con attività e momenti di sensibilizzazione. La partecipazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si concentra sull’importanza dei diritti dei più giovani.
Anche quest'anno Fossacesia rinnova la propria adesione alla campagna nazionale “Diritti in Comune”, promossa da Anci e Unicef Italia in occasione dell’anniversario della ratifica della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, confermando un impegno costante a favore della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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