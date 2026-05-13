Kate Middleton a Reggio Emilia tra un bagno di folla la festa in piazza e tanti bambini
La principessa del Galles ha visitato Reggio Emilia, dove è stata accolta da una grande folla di persone e bambini. Durante la giornata, si è fermata in piazza per partecipare a eventi pubblici e ha mostrato un sorriso sereno nonostante abbia attraversato un periodo di malattia. Il viaggio nel paese europeo rappresenta il suo primo spostamento all’estero dopo aver avuto problemi di salute.
Cordiale e sorridente. Per Kate Middleton in Italia è esplosa una vera e propria “royal mania”. La sua due giorni a Reggio Emilia accende i riflettori su un modello educativo e scolastico seguito in tutto il mondo e su cui la principessa del Galles sta puntando molto attraverso la fondazione dedicata all'infanzia che ha istituito nel 2021 e che dirige, The Royal Foundation Centre for Early Childhood. La visita - il suo primo viaggio all'estero dopo la malattia - segna anche il ritorno nel nostro Paese, da lei molto amato e frequentato per mesi da ragazza. La principessa Catherine ha scelto la cittadina emiliana per studiare il Reggio Emilia Approach, un modello a cui guarda tutto il mondo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie correlate
Kate Middleton a Reggio Emilia, il look che omaggia l’Italia. Bagno di folla nella piazza a numero chiuso: il motivo della visita – Il videoReggio Emilia apre le sue porte a Kate Middleton, per la prima volta all’estero dopo la remissione dal Cancro.
Leggi anche: Kate Middleton, Reggio Emilia in festa per il suo arrivo
Temi più discussi: Kate Middleton oggi a Reggio Emilia, visita agli asili più belli del mondo dopo la malattia; Kate Middleton a Reggio Emilia, cosa sappiamo sulla visita: l’incontro in Comune, il tour negli asili simbolo e la tappa da Max Mara; Il primo viaggio di Kate Middleton dopo il cancro sarà in Italia: ma cosa farà la principessa a Reggio Emilia?; La principessa Kate Middleton andrà a Reggio Emilia il 13 e il 14 maggio per un viaggio legato alla sua fondazione sull'infanzia.
Kate Middleton in visita a Reggio Emilia. La Principessa del Galles si trova in Italia in occasione dell'espansione internazionale del The Royal Foundation Centre for Early Childhood. Il viaggio segna la prima visita reale all'estero dopo le cure per il cancro. #V facebook
Kate Middleton a Reggio Emilia, l’arrivo e il saluto ai bambini: la diretta x.com
Kate nella mia città natale - reddit.com reddit
Kate Middleton a Reggio Emilia, le immagini dell’arrivo: il pranzo con l’erbazzone, poi l’abbraccio con una ragazza disabile – VIDEOLa principessa del Galles accolta da ammiratori, bambini e autorità in piazza davanti al Duomo di Reggio Emilia. ilfattoquotidiano.it
Kate Middleton porta a Reggio Emilia una ventata di colore: col tailleur azzurro omaggia l’ItaliaKate Middleton è arrivata a Reggio Emilia: primo viaggio ufficiale internazionale dopo la diagnosi di cancro. Per l’occasione ha scelto un tailleur azzurro. fanpage.it