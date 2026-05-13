La principessa del Galles ha visitato Reggio Emilia, dove è stata accolta da una grande folla di persone e bambini. Durante la giornata, si è fermata in piazza per partecipare a eventi pubblici e ha mostrato un sorriso sereno nonostante abbia attraversato un periodo di malattia. Il viaggio nel paese europeo rappresenta il suo primo spostamento all’estero dopo aver avuto problemi di salute.

Cordiale e sorridente. Per Kate Middleton in Italia è esplosa una vera e propria “royal mania”. La sua due giorni a Reggio Emilia accende i riflettori su un modello educativo e scolastico seguito in tutto il mondo e su cui la principessa del Galles sta puntando molto attraverso la fondazione dedicata all'infanzia che ha istituito nel 2021 e che dirige, The Royal Foundation Centre for Early Childhood. La visita - il suo primo viaggio all'estero dopo la malattia - segna anche il ritorno nel nostro Paese, da lei molto amato e frequentato per mesi da ragazza. La principessa Catherine ha scelto la cittadina emiliana per studiare il Reggio Emilia Approach, un modello a cui guarda tutto il mondo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Kate Middleton a Reggio Emilia tra un bagno di folla, la festa in piazza e tanti bambini

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