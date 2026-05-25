Paglieta aderisce a Diritti in Comune | infanzia e adolescenza al centro delle politiche comunali

Da chietitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il comune di Paglieta ha deciso di aderire a “Diritti in Comune”, un’iniziativa promossa da Unicef Italia. L’obiettivo è mettere al centro delle politiche comunali i diritti di bambini e adolescenti. La partecipazione si inserisce nel programma “Città amiche dei bambini e degli adolescenti”, un progetto che coinvolge diverse amministrazioni comunali italiane. L’obiettivo è sensibilizzare sul tema dei diritti dei più giovani attraverso questa campagna annuale.

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L'amministrazione comunale di Paglieta partecipa a “Diritti in Comune”, l’iniziativa annuale di sensibilizzazione promossa da Unicef Italia, realizzata nell’ambito delle attività del programma “Città amiche dei bambini e degli adolescenti” e rivolta a tutte le amministrazioni comunali.L’edizione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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