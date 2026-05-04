Campagnola vola in A3! Cvr | per la salvezza è dura

La squadra di campagna ha raggiunto la promozione in Serie A3 dopo una stagione caratterizzata da numerose sfide e impegno costante. La squadra ha conquistato la vetta grazie a prestazioni determinanti, confermando la propria crescita nel corso del campionato. La promozione è arrivata al termine di una serie di partite decisive, che hanno permesso di ottenere i punti necessari per salire di categoria. La squadra si prepara ora alle prossime sfide in una nuova divisione.

Inaspettata in questo modo forse, ma sudata e fortemente voluta durante tutta la stagione, sicuramente sì: la Tirabassi & Vezzali di coach Davide Baraldi conquista la promozione nella neonata A3, superando per 3 a 1 (25-19 25-13 23-25 25-22) Forlì, ma ricevendo nel contempo una clamorosa notizia da Valdarno. La squadra che le insidiava il terzo posto, il Valdarno, perde in casa 0 a 3 dal San Giorgio Piacentino e ora è sotto di tre punti a una giornata dalla fine del campionato di B1. Ma la classifica, in caso di parità, la fa il numero di vittorie e Campagnola ha due gare vinte in più di Valdarno che quindi al massimo può arrivare pari punti, ma quarta per questa regola.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Campagnola vola in A3! Cvr: per la salvezza è dura Notizie correlate Ultimi 180 minuti. È dura per il Rolo. Pure Campagnola dovrà sudareUltimi 180’ per Eccellenza, Promozione e Prima categoria, mentre Seconda e Terza affrontano i primi spareggi (ore 15. Banca Annia vola in A3: 21 vittorie e ora la sfida Coppa ItaliaLa ventunesima vittoria consecutiva della Banca Annia Padova Women, ottenuta ieri sera contro la Rothoblaas Volano nel campionato di serie B1, ha...