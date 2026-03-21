Il MoRe rischia ad Adro La Fos Cvr ha fame di punti L’ICaRe sfida Piacenza
Oggi il volley propone un calendario ridotto dagli anticipi con diverse sfide in programma. Il Mo.Re affronta una partita difficile ad Adro, mentre la Fos Cvr cerca punti importanti. L’IcAre si prepara a sfidare Piacenza in una sfida che si preannuncia intensa. In tutto il torneo, sono in corso diverse partite di Serie B e altri incontri di livello superiore.
A parte la Serie B, tutta in campo, è un calendario dimezzato dagli anticipi quello che il volley propone oggi. Serie B. Sempre più complicato il cammino di Mo.Re Volley (23) che alle 20 rischia tanto nella trasferta di Adro (22). Serie B1. Gara di livello per la Tirabassi & Vezzali (42) che alle 18 a Novellara ospita Valdarno (39), nel confronto tra terza e quarta: dopo i 3 punti al PalaBigi, la truppa di Baraldi ci prova con le toscane. Ci vorrà almeno il cuore mostrato col derby per la Fos CVR (22), impegnata a Ostiano (34) dalle 20,30: servono punti salvezza. Serie B2. Buona occasione per la ICaRe Cavriago (26), la gara interna delle 18,30 contro la Vap Piacenza (14). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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