Un membro di Forza Italia ha annunciato le dimissioni dal suo incarico sui temi bioetici, criticando il partito per aver tradito le posizioni sul fine vita. Ha ricordato che il leader aveva cercato di intervenire in casi come quello di Eluana, ma ora i suoi successori sarebbero favorevoli al suicidio assistito tramite il Servizio sanitario nazionale. La decisione è stata comunicata in una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli.

Che fine ha fatto la visione politica di Silvio Berlusconi sulla difesa della vita? Ricordo che nel febbraio 2009, mentre era in corso l’interruzione dei trattamenti salvavita autorizzata dalla Cassazione per Eluana Englaro, Silvio Berlusconi tentò di bloccarla tramite un decreto d’urgenza del governo. (Decreto però respinto dall’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano). E ancora, fu lui a volere fortemente una legge sulle cure palliative (legge 382010). Il 27 novembre 2020 il presidente Berlusconi mi nominò responsabile nazionale del Dipartimento di bioetica e diritti umani di Forza Italia. Accolsi la proposta, accettando, per... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Forza Italia tradisce il Cav sul fine vita. Lascio il mio incarico sui temi bioetici»

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