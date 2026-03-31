Claudio Maria Galoppi ha annunciato le proprie dimissioni da segretario generale di Magistratura indipendente, corrente con maggioranza relativa nel direttivo dell’Associazione nazionale magistrati. Ha precisato che questa decisione non è collegata all’elezione di Giuseppe Tango come presidente dell’Anm e ha aggiunto che le correnti non sono un mezzo per avanzare di carriera.

Claudio Maria Galoppi, assicura che l’elezione di Giuseppe Tango alla guida dell’ Associazione nazionale magistrati non ha nulla a che fare con le sue dimissioni da segretario generale di Magistratura indipendente, la corrente delle toghe che nel direttivo di Anm ha la maggioranza relativa. Fatto sta «Dopo le dimissioni di Cesare Parodi, uno con la mia stessa cultura liberale, io dico che si poteva aspettare almeno una settimana: cioè, non mettersi subito lì a decidere chi sarà il nuovo presidente del sindacato, ma piuttosto cosa farà una volta eletto. Così con gli altri gruppi.», dove con il termine dice in una intervista al Corriere della sera: “altri” intende le correnti «all’inizio tutti avevano garantito di voler discutere di programmi, prima di decidere il nome del nuovo presidente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Anm, Galoppi: “Lascio il mio incarico in MI. Le correnti non sono un taxi su cui salire per fare carriera”

Articoli correlati

Gaetano Pullara dopo MasterChef: «Lascio l?architettura, mi sono iscritto all'Alma. Aprirò un ristorante con mio figlio»La sua vita sembra una sceneggiatura già scritta, e invece Gaetano Pullara ama sorprendere, soprattutto se stesso.

Margaret Qualley: «Per anni ho avuto paura di essere me stessa, oggi mi lascio andare alla sensualità. Amo mio marito, ballare e i cavalli. Le amicizie tra donne sono sacre»Questa intervista a Margaret Qualley è pubblicata sul numero 9 di Vanity Fair in edicola fino al 24 febbraio 2026.

Una selezione di notizie

Discussioni sull' argomento Presidenza Anm: la partita è in Mi. E Magistratura democratica tifa Tango; Galoppi lascia Magistratura indipendente: Elezione Tango precipitosa, ecco perché mi dimetto; Dimissioni e spaccature tra le toghe dopo la nomina di Tango all’Anm.

Chi è Claudio Maria Galloppi, il segretario di Magistratura Indipendente che si è dimesso dopo l'elezione del nuovo presidente dell'AnmClaudio Maria Galoppi è un magistrato italiano noto per il suo ruolo di segretario di Magistratura Indipendente, la corrente moderata e più conservatrice dell'Associazione Nazionale Magistrati. tag24.it

Avviso ANM : oggi e domani , effettua ultima corsa al pubblico alle ore 14.10. facebook

La giudice si dimette dall'Anm e i colleghi se ne vanno mentre parla x.com