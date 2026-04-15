Fine vita Craxi apre all’opposizione e scuote il dossier bloccato al Senato In Forza Italia il primo segnale del nuovo corso sui diritti

Una discussione sul fine vita, un tema rimasto fermo da mesi al Senato, ha ricevuto un primo segnale di apertura da parte di Forza Italia. La nuova capogruppo, Stefania Craxi, ha preso il posto di Maurizio Gasparri e ha indicato una posizione più favorevole verso il tema, che si inserisce in un nuovo orientamento politico nel partito, sostenuto anche dai figli dell'ex leader.

Una prima apertura, prudente, sul fine vita, dossier congelato da mesi al Senato. Il segnale arriva dalla nuova capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi, subentrata a Maurizio Gasparri e indicata come interprete di un nuovo corso ispirato dai figli del Cavaliere. “Dobbiamo discutere di una norma di civiltà”, ha detto a Public Policy a margine della capigruppo di Palazzo Madama. “Ho chiesto qualche tempo, ho appena ereditato i dossier”. Prudenza, appunto. Ma l’attenzione si concentra soprattutto sull’ultima frase: “Mi auguro di portare a casa una mediazione”. I nuovi equilibri in Forza Italia. Parole che pesano se lette dentro il nuovo assetto azzurro, che proprio ieri ha visto anche l’ingresso di Enrico Costa alla guida del gruppo alla Camera al posto di Paolo Barelli.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Scossa in Forza Italia: Gasparri lascia, Craxi prende il comando al SenatoRoma - Dimissioni improvvise al vertice del gruppo azzurro a Palazzo Madama aprono una nuova fase politica, con equilibri interni ridisegnati e... Leggi anche: Stefania Craxi nuova capogruppo di Forza Italia al Senato Altri aggiornamenti Caos in Forza Italia, i senatori sfiduciano il capogruppo Gasparri. Al suo posto Stefania CraxiFuori Maurizio Gasparri, dentro Stefania Craxi. Dopo la sconfitta referendaria la famiglia Berlusconi impone il cambio ai vertici del gruppo di Forza Italia ... ilfattoquotidiano.it Stefania Craxi: «Forza Italia è vicina ad aziende e lavoratori»La senatrice ha scelto Brescia per la sua prima uscita ufficiale da capogruppo al Senato: «Cerchiamo dialogo, confronto e idee» ... giornaledibrescia.it