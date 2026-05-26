Forza Italia Sannio Caporaso | Auguri di buon lavoro agli eletti azzurri

Il consigliere provinciale di Forza Italia ha fatto gli auguri di buon lavoro agli eletti del partito. Ha evidenziato il radicamento di Forza Italia nel territorio e il ruolo degli eletti nelle istituzioni locali. La dichiarazione è stata diffusa tramite un comunicato stampa. Nessuna altra informazione sui nomi o sui dettagli delle elezioni.

“Forza Italia Sannio rivolge i più sinceri auguri di buon lavoro a tutte le candidate e i candidati azzurri eletti. Congratulazioni ai sindaci e ai consiglieri comunali eletti, sia nelle maggioranze sia tra i banchi dell’opposizione”. Lo dichiara Antonello Caporaso, Consigliere Provinciale e Responsabile Provinciale del Dipartimento Enti Locali di Forza Italia. “Il risultato delle amministrative conferma la presenza radicata e credibile di Forza Italia sui territori, grazie all’impegno di donne e uomini che ogni giorno mettono passione, competenza e spirito di servizio al centro della loro azione politica. Un risultato giunto anche grazie all’ottimo lavoro territoriale del segretario provinciale on. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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