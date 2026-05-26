Gli eletti di Forza Italia nel Sannio sono stati ufficialmente ringraziati per il lavoro svolto durante le recenti amministrative. La comunicazione sottolinea la presenza radicata e credibile del partito sui territori, riconoscendo l’impegno degli eletti nel rafforzare la presenza locale. La nota si rivolge ai rappresentanti eletti, evidenziando il ruolo del partito a livello territoriale.

Forza Italia Sannio: auguri agli eletti e riconoscimento del lavoro sul territorio dopo le amministrative. “ Forza Italia Sannio rivolge i più sinceri auguri di buon lavoro a tutte le candidate e i candidati azzurri eletti. Congratulazioni ai sindaci e ai consiglieri comunali eletti, sia nelle maggioranze sia tra i banchi dell’opposizione ”. Lo dichiara Antonello Caporaso, Consigliere Provinciale e Responsabile Provinciale del Dipartimento Enti Locali di Forza Italia. “Il risultato delle amministrative conferma la presenza radicata e credibile di Forza Italia sui territori, grazie all’impegno di donne e uomini che ogni giorno mettono passione, competenza e spirito di servizio al centro della loro azione politica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Forza Italia Sannio: auguri agli eletti azzurri, “presenza radicata e credibile sui territori”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Forza Italia, Minardo scrive agli iscritti: "Spazio ai giovani e più attenzione ai territori"Il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia ha inviato una lettera agli iscritti, sottolineando l’intenzione del partito di diventare più...

Frontini sceglie Forza Italia per parlare del suo civismo: sindaca sempre più vicina agli azzurriChiara Frontini ha partecipato a un incontro con i rappresentanti di Forza Italia per discutere dell’esperienza civica nella città di Viterbo.

Argomenti più discussi: Comunali nel Sannio, il voto ridisegna gli equilibri. Tra tante riconferme e qualche colpo di scena; Forza Italia Giovani Benevento, Rubano ed Errico: Dai giovani energia, competenze e futuro per il Sannio.

Voto nel Sannio, gli auguri di Caporaso (FI) agli eletti azzurri: Presenza radicata e credibile sui territoriForza Italia Sannio rivolge i più sinceri auguri di buon lavoro a tutte le candidate e i candidati azzurri eletti. Congratulazioni ai sindaci e ai consiglieri comunali eletti, sia nelle maggioranze s ... ntr24.tv

Elezioni, Rubano: Forza Italia consolida il proprio primato e si rafforzaRivolgo i miei più sinceri auguri istituzionali di buon lavoro ai sindaci e ai consiglieri comunali eletti nei Comuni sanniti di Sant’Agata de’ Goti, Paduli, Campoli del Monte Taburno, Guardia Sanfra ... ntr24.tv