Un rappresentante di Forza Italia al Senato ha espresso ringraziamenti a un collega per il lavoro svolto e ha augurato buon lavoro al nuovo capogruppo del partito. La formazione politica ha annunciato l’avvio di una nuova fase nel gruppo parlamentare, mantenendo l’attenzione sulla continuità delle attività e sulla transizione interna.

Forza Italia apre una nuova fase al Senato e accompagna il cambio alla guida del gruppo parlamentare con un messaggio che punta sulla continuità politica e sul riconoscimento del lavoro svolto. Dopo l’avvicendamento tra Maurizio Gasparri e Stefania Craxi alla presidenza del gruppo azzurro a Palazzo Madama, il sottosegretario all’Economia e alle Finanze Sandra Savino ha voluto esprimere pubblicamente il proprio pensiero su questo passaggio. Nel suo intervento, Savino ha rivolto un sincero ringraziamento a Maurizio Gasparri per il lavoro portato avanti alla guida del gruppo di Forza Italia al Senato, sottolineandone l’equilibrio, l’autorevolezza e il senso delle istituzioni. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Forza Italia al Senato, Savino: ringraziamento a Gasparri e auguri di buon lavoro a Craxi

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