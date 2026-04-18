Frontini sceglie Forza Italia per parlare del suo civismo | sindaca sempre più vicina agli azzurri

Da viterbotoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Frontini ha partecipato a un incontro con i rappresentanti di Forza Italia per discutere dell’esperienza civica nella città di Viterbo. La sindaca ha scelto di dialogare con il partito azzurro, sottolineando un legame politico tra l’amministrazione comunale e il centrodestra. L’appuntamento ha avuto anche un valore simbolico, rappresentando un collegamento tra la città e la politica regionale e nazionale.

Chiara Frontini risponde all'invito di Forza Italia per parlare dell'esperienza civica di Viterbo: un momento non solo di confronto tecnico, ma un segnale politico lungo l'asse Viterbo-Roma. Nella sala di Spazio Esperienza Europa - David Sassoli, la prima cittadina ha risposto presente.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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