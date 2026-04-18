Frontini sceglie Forza Italia per parlare del suo civismo | sindaca sempre più vicina agli azzurri

Chiara Frontini ha partecipato a un incontro con i rappresentanti di Forza Italia per discutere dell’esperienza civica nella città di Viterbo. La sindaca ha scelto di dialogare con il partito azzurro, sottolineando un legame politico tra l’amministrazione comunale e il centrodestra. L’appuntamento ha avuto anche un valore simbolico, rappresentando un collegamento tra la città e la politica regionale e nazionale.

Chiara Frontini risponde all'invito di Forza Italia per parlare dell'esperienza civica di Viterbo: un momento non solo di confronto tecnico, ma un segnale politico lungo l'asse Viterbo-Roma. Nella sala di Spazio Esperienza Europa - David Sassoli, la prima cittadina ha risposto presente.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Scuola politica di Forza Italia, gli azzurri "coccolano" Frontini. Gasparri: "A Viterbo continueremo a vincere, grazie Chiara"I futuri amministratori azzurri provenienti da tutto il paese fanno base per 3 giorni a Viterbo, all'hotel Salus Terme, per l'Accademia delle libertà. La forza di una donna, anticipazioni 14 marzo 2026: Sirin sempre più vicina ad ArifNuovi colpi di scena nella dizi turca: tra segreti di famiglia, tensioni e paure, per Bahar e i suoi amici il pericolo si fa sempre più vicino. Contenuti e approfondimenti Barbara Mazzali lascia FdI e sceglie Forza Italia: Pensavo a Vannacci ma resto nel centrodestraPerde un pezzo la compagine meloniana al Pirellone. A cambiare partito, a sorpresa, è la consigliera regionale ed ex assessora Barbara Mazzali. Con un’ipotesi che è durata giusto qualche ora, ma che ... milano.repubblica.it Salario minimo regionale, Forza Italia: «No a misure spot»All’indomani del provvedimento adottato dalla Giunta regionale guidata da Roberto Fico sul salario minimo negli appalti, Forza Italia sceglie di intervenire pubblicamente con una conferenza stampa ... ilmattino.it