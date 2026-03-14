Forza Italia ha inviato alla Commissione comunale il regolamento per istituire il Consiglio dei Ragazzi a Qualiano. L'iniziativa mira a coinvolgere i giovani nelle attività amministrative del Comune e favorire il loro ruolo nel processo decisionale. Il progetto prevede la creazione di un organo rappresentativo dedicato ai giovani cittadini, con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni locali.

Forza Italia trasmette alla Commissione il regolamento per istituire il Consiglio dei Ragazzi: obiettivo avvicinare giovani e istituzioni e promuovere partecipazione civica.. I coordinamenti locali, inviano alla Commissione Consiliare un “Regolamento per il Consiglio Comunale dei Ragazzi”. Il Coordinamento Giovani e Donne di Forza Italia ha trasmesso alla Commissione Consiliare n.1, tramite il consigliere comunale Salvatore Apostoli, la bozza di regolamento per l’istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi presso il Comune di Qualiano. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita pubblica e istituzionale della città, offrendo ai più giovani uno spazio di confronto, di crescita civica e di avvicinamento concreto alla politica e alle istituzioni locali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, Forza Italia propone il Consiglio Comunale dei Ragazzi

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