elezioni arezzo fabbri nitti forza italia si candida al consiglio comunale

Durante la campagna elettorale ad Arezzo, un esponente di Forza Italia ha annunciato la sua candidatura al Consiglio Comunale. Ha sottolineato che ci sono fondi europei e ministeriali disponibili, ma sono necessarie le competenze per ottenerli. La presentazione della lista e le candidature si sono svolte nelle settimane precedenti, con incontri pubblici e riunioni tra i candidati e i cittadini.

Arezzo, 29 aprile 2026 – "Le risorse europee e ministeriali ci sono. Servono le competenze per andarle a prendere." È il filo conduttore del programma con cui Edoardo Fabbri Nitti, 48 anni, si presenta agli elettori del Consiglio Comunale di Arezzo nella lista di Forza Italia a sostegno di Marcello Comanducci Sindaco. Manager con vent'anni di esperienza tra consulenza strategica industriale, finanza d'impresa come CFO e ruoli al Governo italiano — dove ha coordinato la segreteria tecnica del Comitato Interministeriale per l'Attrazione degli Investimenti Esteri — Nitti porta cinque proposte concrete con costi stimati e fonti di finanziamento verificate per ognuna.🔗 Leggi su Lanazione.it

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