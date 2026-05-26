Forte terremoto in Cile di magnitudo 6.9 l'epicentro nella regione delle miniere

Notizia in breve

Un terremoto di magnitudo 6.9 si è verificato nel nord del Cile, con epicentro a circa 20 chilometri a nord-est di Calama, nella regione di Antofagasta. La scossa è stata avvertita nella zona mineraria e nelle aree circostanti. Non ci sono ancora notizie ufficiali su danni o vittime. Le autorità hanno avviato le procedure di emergenza e stanno monitorando la situazione. La regione è soggetta a frequenti eventi sismici di questa intensità.