Forte terremoto in Cile di magnitudo 6.9 l'epicentro nella regione delle miniere
Un terremoto di magnitudo 6.9 si è verificato nel nord del Cile, con epicentro a circa 20 chilometri a nord-est di Calama, nella regione di Antofagasta. La scossa è stata avvertita nella zona mineraria e nelle aree circostanti. Non ci sono ancora notizie ufficiali su danni o vittime. Le autorità hanno avviato le procedure di emergenza e stanno monitorando la situazione. La regione è soggetta a frequenti eventi sismici di questa intensità.
La scossa, di magnitudo 6.9, si è verificata nel nord del Cile con epicentro a circa 20 chilometri a nord-est di Calama, nella regione mineraria di Antofagasta. Non si registrano morti né feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Terremoto in Cile, scossa di magnitudo 6.9 vicino Calama: paura nel nord del Paese ma nessun...
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#Terremoto Una forte scossa ha colpito il nord del #Cile, a circa una 30ina di km dalla città di Calama. A renderlo noto è l'Istituto geologico statunitense Usgs parlando di un sisma di magnitudo 6,9 con epicentro nel deserto di Atacama, a 101,3 km di profond x.com
, Domenica 22 Maggio 1960 ll Sud del Cile viene sconvolto dal più forte terremoto mai registrato di magnitudo 9.5 che colpisce soprattutto Valdivia Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standard?topic=Accadde+ facebook
Perché i nomi più originali del calcio cileno sono quelli che hanno più identità? Ci sono troppi Deportes o Unido in Cile, nomi senz'anima. reddit
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