Forte terremoto in Cile di magnitudo 6.9 l'epicentro nella regione delle miniere

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un terremoto di magnitudo 6.9 si è verificato nel nord del Cile, con epicentro a circa 20 chilometri a nord-est di Calama, nella regione di Antofagasta. La scossa è stata avvertita nella zona mineraria e nelle aree circostanti. Non ci sono ancora notizie ufficiali su danni o vittime. Le autorità hanno avviato le procedure di emergenza e stanno monitorando la situazione. La regione è soggetta a frequenti eventi sismici di questa intensità.

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La scossa, di magnitudo 6.9, si è verificata nel nord del Cile con epicentro a circa 20 chilometri a nord-est di Calama, nella regione mineraria di Antofagasta. Non si registrano morti né feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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