Terremoto forte scossa in Toscana Magnitudo 4.1 epicentro nel Pistoiese

Una forte scossa di terremoto è stata registrata in Toscana, con epicentro nella provincia di Pistoia. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha inizialmente stimato la magnitudo intorno a 3, ma successivamente ha aggiornato la stima a 4.1. La scossa è stata avvertita in diverse zone della regione e sono in corso controlli sui danni e sull’entità delle conseguenze.

Firenze, 26 marzo 2026 – Forte scossa di terremoto in Toscana, con epicentro in provincia di Pistoia: l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, in attesa di precisare la magnitudo, ha inizialmente stimato l’intensità fra 3.9 e 4.4 gradi della scala Richter per poi limarla a 4.1. La scossa è stata registrata dai sismografi dell’ Ingv alle 9,40. Forte terremoto in Lunigiana: "Come una bomba, abbiamo sentito uno scoppio". Le testimonianze Le testimonianze. La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente anche nelle province di Lucca, Firenze, Prato, Bologna e oltre. La scossa segue quella di ieri, avvertita distintamente in Lunigiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terremoto, forte scossa in Toscana. Magnitudo 4.1, epicentro nel Pistoiese Articoli correlati Leggi anche: Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 2.6 nel Pistoiese Leggi anche: Terremoto nel Bresciano, scossa di magnitudo 3.4: epicentro a Gargnano 2026-01-03 AREZZO - NOTTE DI PAURA, TERREMOTO TRA TOSCANA E EMILIA ROMAGNA Altri aggiornamenti su Terremoto forte scossa in Toscana... Temi più discussi: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 tra La Spezia e Massa Carrara. Scuole chiuse; Palermo si sveglia per il terremoto, sciame sismico alle Eolie: 15 scosse, la più forte di magnitudo 4.6; Forte scossa di terremoto di 4,0 con epicentro tra Lunigiana e Liguria; Terremoto nella notte: forte scossa avvertita a Reggio Calabria. Terremoto, forte scossa in Toscana. Magnitudo fra 3.9 e 4.4L’epicentro della scossa sismica in provincia di Pistoia e avvertita distintamente in una vasta area. Ieri la scossa in Lunigiana ... lanazione.it Terremoto nel pistoiese: scossa di magnitudo 4.1 a 7 km a nord della cittàPistoia - Nella mattina di giovedì 26 marzo 2026, alle ore 9:40, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata rilevata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e ... leggo.it ULTIM’ORA Forte terremoto oggi a Pistoia, scossa avvertita anche a Firenze - facebook.com facebook Terremoto nel governo, le news in diretta: Santanchè si dimette - la Repubblica x.com