Oggi, 26 maggio 2026, va in onda su Canale 5 un nuovo episodio di Forbidden fruit alle 14.15. Nel episodio, Lila prepara la cena per la sua famiglia, mentre Kerim ha intenzioni diverse. La puntata è molto attesa e suscita curiosità tra gli spettatori.

Va in onda oggi, martedì 26 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Halit andrà a prendere il figlio a scuola e gli chiederà spiegazioni in merito ai soldi che ha trovato all'interno del suo cappotto. Argun verrà a conoscenza del fatto che Erim ha venduto la sua chitarra per potergli offrire un aiuto economico, lui però non sa ancora che la situazione finanziaria del padre è totalmente cambiata. Con i primi soldi che ha guadagnato Lila deciderà di offrire la cena ai suoi familiari, andrà infatti a mangiare il kebab insieme al padre, ad Erim e a Zehra. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 26 maggio 2026: Lila offre la cena alla sua famiglia, Kerim vuole…

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