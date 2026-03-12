Oggi, giovedì 12 marzo 2026, su Canale 5 alle 14.15, va in onda un nuovo episodio di Forbidden fruit. In questa puntata, Kaya prepara una cena romantica per Leyla, mentre Yigit provoca Lila. Molti spettatori sono interessati a scoprire come si svilupperanno le vicende tra i personaggi durante l’episodio.

Va in onda oggi, giovedì 12 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che la verità sullo scambio del bambino di Yildiz e Halit è ormai venuta a galla. La Yilmaz è sprofondata nella disperazione quando ha scoperto che la famiglia che ha suo figlio lo ha portato in Australia. Halit però è riuscito a rintracciarli e a far tornare il figlio. È ormai palese l'interesse che Kaya e Leyla provano l'uno nei confronti dell'altra, i due infatti si sono avvicinati molto. Lui credeva che fosse fidanzata ma quando ha scoperto che la sua amica gli ha mentito è apparso sollevato. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 12 marzo 2026: Kaya organizza una cena romantica per Leyla, Yigit provoca Lila

