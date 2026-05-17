Oggi, domenica 17 maggio 2026, è in programma un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. Tra i protagonisti della puntata ci sono Yigit, che offre il suo aiuto a Lila, e Erim, che decide di restare con Halit. La trama si concentra sulle dinamiche tra i personaggi principali, senza anticipare dettagli specifici su sviluppi futuri. Numerosi spettatori attendono con interesse le vicende che si svolgeranno nel corso dell’episodio.

Va in onda oggi, domenica 17 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Halit sarà sconvolto dopo aver scoperto che non possiede più nulla, ha avuto anche un malore quando Metin gli ha rivelato la sconvolgente verità. Argun ha dovuto lasciare la villa insieme ai suoi figli e sarà Sitki ad ospitarli in attesa di trovare una soluzione dopo quello che è successo. Quando Yigit apprenderà la notizia si metterà in contatto con Lila per dirle che potrà contare sul suo aiuto se dovesse averne bisogno. Lila uscirà di nuovo con Aksel ma durante il loro appuntamento scoppierà subito un acceso scontro, infatti lei deciderà di tornare a casa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 17 maggio 2026: Yigit offre il suo aiuto a Lila, Erim resta con Halit

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Forbidden fruit Anticipazioni dal 30 al 3 Maggio, Yidiz scopre il tradimento, Ender e Kaya in luna d

Sullo stesso argomento

Forbidden fruit, spoiler 27 aprile 2026: Yigit si arrabbia con Halit e litiga con LilaVa in onda oggi, lunedì 27 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.

Forbidden fruit, spoiler 22 aprile 2026: Halit sorprende Lila con Yigit e la minaccia, Sahika finge di…Va in onda oggi, mercoledì 22 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.

[SPOILER] Forbidden Fruit: anticipazioni giovedì 23 aprile! Leyla è pronta a vendicarsi reddit

Forbidden Fruit, spoiler al 17 maggio: Yildiz accetta di sposare NadirLe anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda dall'11 al 17 maggio svelano che Yildiz accetterà la proposta di matrimonio di Nadir dopo aver scoperto che Leyla aspetta un ... it.blastingnews.com

Forbidden Fruit, spoiler 17 maggio: fra Lila e Aksel scoppia la liteSitki accoglie Halit e i figli, mentre Lila, Ender e Yildiz si ritrovano ancora una volta al centro della partita ... it.blastingnews.com