Fondi Vincenzo Carnevale eletto sindaco al primo turno con il 62,98%

Vincenzo Carnevale ha ottenuto il 62,98% dei voti alle elezioni comunali di Fondi, risultando eletto al primo turno. Ha conquistato 13.000 preferenze, battendo facilmente gli altri candidati. Carnevale, già vicesindaco e assessore, ha ricevuto il sostegno degli elettori per il suo ruolo di rappresentante dell’amministrazione uscente. La sua vittoria ha chiuso la tornata elettorale in maniera netta e immediata.

Fondi, 26 maggio 2026 – Vincenzo Carnevale è il nuovo sindaco di Fondi. Il vicesindaco e assessore uscente al Bilancio, Turismo e Cultura ha vinto le elezioni comunali al primo turno, ottenendo 13.908 voti, pari al 62,98%. Carnevale era sostenuto da una coalizione composta da Forza Italia-Ppe, Io Sì, Litorale & Sviluppo Fondano, Noi per Fondi e Fondi Azzurra. Un risultato netto, che gli consegna una maggioranza ampia in Consiglio comunale: alla coalizione vanno 18 seggi. Alle sue spalle si piazza Annarita Del Sole, sostenuta da Fratelli d’Italia e Oltre, che ha raccolto 3.052 voti, pari al 13,82%, ottenendo 1 seggio. Terzo posto per Salvatore Venditti, candidato di Fondi Progressista-Partito Democratico-Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle, con 2. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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A Fondi ufficializzata lelezione del nuovo sindaco Vincenzo Carnevale durante lo scrutinio

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Vincenzo Carnevale è il nuovo sindaco di Fondi: vince al primo turno superando il 60%Il nuovo sindaco di Fondi ha ottenuto oltre il 60% dei voti al primo turno, superando la soglia necessaria per la vittoria.

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Elezioni comunali a Fondi, Vincenzo Carnevale eletto sindaco al primo turno x.com

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