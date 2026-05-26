Fondazione Cr Firenze | 1.564 voucher per l' accesso gratuito a 49 centri estivi

La Fondazione CR Firenze ha distribuito 1.564 voucher gratuiti per l’accesso a 49 centri estivi. La distribuzione si rivolge a bambini e ragazzi, offrendo loro la possibilità di frequentare le strutture senza costi. L’iniziativa mira a sostenere le famiglie e favorire l’accesso ai servizi educativi durante il periodo estivo. Le richieste sono state accolte in base a criteri di priorità stabiliti dall’organizzazione.

Arezzo, 26 maggio 2026 – Fondazione CR Firenze mette a disposizione 1564 voucher gratuiti destinati a bambini e ragazzi tra 6 e 14 anni con disabilità o provenienti da famiglie con minori capacità economiche, che potranno essere utilizzati in 49 centri estivi della Città metropolitana di Firenze, e delle province di Arezzo e Grosseto. Grazie al bando E-state Insieme 8 sono stati destinati alle associazioni del terzo settore ben 400 mila euro di contributi che andranno a incidere in termini di risparmio direttamente sui nuclei familiari. L'estate è infatti una stagione difficile per molte famiglie che si trovano a dover trovare soluzioni per l'accompagnamento quotidiano di bambini e ragazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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