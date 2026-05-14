Centri estivi scade lunedì 18 maggio la richiesta voucher

Lunedì 18 maggio rappresenta l'ultimo giorno per presentare le domande di richiesta dei voucher destinati ai centri estivi presso il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Si tratta di un'opportunità rivolta alle famiglie che desiderano coprire parte delle spese legate alla partecipazione dei propri figli alle attività estive. Le domande devono essere presentate entro la scadenza indicata per poter accedere ai contributi.

Ultimi giorni per presentare domanda al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole per ottenere i voucher destinati a coprire i costi di frequentazione dei centri estivi. Fino al 18 maggio potranno inoltrare la richiesta le famiglie residenti nel territorio comunale con bambini e ragazzi che frequentano le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati fra il 2013 ed il 2023) e fino a 17 anni se disabili o invalidi (nati fra il 2009 ed il 2023); è inoltre necessario che entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupati ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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