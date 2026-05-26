Da Fondazione CR Firenze 1.564 voucher per l’accesso gratuito a 49 centri estivi
La Fondazione CR Firenze ha distribuito 1.564 voucher per l'accesso gratuito a 49 centri estivi. I voucher sono destinati a bambini e ragazzi e possono essere utilizzati nelle strutture convenzionate. La distribuzione avviene attraverso un bando pubblico aperto a famiglie residenti nella regione. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata a una data specifica, e i voucher coprono le spese di iscrizione e partecipazione.
Firenze, 26 maggio 2026 - Fondazione CR Firenze mette a disposizione 1564 voucher gratuiti destinati a bambini e ragazzi tra 6 e 14 anni con disabilità o provenienti da famiglie con minori capacità economiche, che potranno essere utilizzati in 49 centri estivi della Città metropolitana di Firenze, e delle province di Arezzo e Grosseto. Grazie al bando E-state Insieme 8 sono stati destinati alle associazioni del terzo settore ben 400 mila euro di contributi che andranno a incidere in termini di risparmio direttamente sui nuclei familiari. L'estate è infatti una stagione difficile per molte famiglie che si trovano a dover trovare soluzioni per l’accompagnamento quotidiano di bambini e ragazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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