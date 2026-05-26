Da Fondazione CR Firenze 1.564 voucher per l’accesso gratuito a 49 centri estivi

Notizia in breve

La Fondazione CR Firenze ha distribuito 1.564 voucher per l'accesso gratuito a 49 centri estivi. I voucher sono destinati a bambini e ragazzi e possono essere utilizzati nelle strutture convenzionate. La distribuzione avviene attraverso un bando pubblico aperto a famiglie residenti nella regione. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata a una data specifica, e i voucher coprono le spese di iscrizione e partecipazione.