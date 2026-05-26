Durante le Final Four di Eurolega ad Atene, il presidente del Nottingham Forest e dell'Olympiacos è stato colpito con un pugno in tribuna. La scena si è trasformata in una rissa tra lui e Grigoris Dimitriadis, nipote del primo ministro greco. L'episodio si è svolto davanti agli occhi dei presenti, senza ulteriori dettagli su eventuali interventi delle forze dell'ordine.

Ha dell'incredibile quanto successo durante le Final Four di Eurolega ad Atene. Il proprietario del Nottingham Forest e dell'Olympiacos Evangelos Marinakis si è reso protagonista di una vera e propria rissa in tribuna con Grigoris Dimitriadis, nipote del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Ad avere la peggio è stato proprio Marinakis, che si è ritrovato con la maglia strappata. Non è chiaro il motivo scatenante, ma in passato c'era già stata tensione tra i due. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Follia in Grecia: il presidente del Nottingham preso a pugni in tribuna

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