A Torino si è verificata una scena di violenza durante una partita di calcio tra squadre giovanili, quando un’arbitra di 16 anni ha fischiato un rigore. I familiari dell’arbitra sono stati aggrediti in tribuna, con la madre insultata e spintonata, il padre colpito da un pugno e anche il fratellino dodicenne coinvolto. Durante l’episodio, alcune giocatrici hanno detto alla loro compagna di squadra di smettere di chiamare in causa il padre, che stava assistendo alla partita.

La mamma di un’arbitra insultata e spintonata, il padre colpito da un pugno e anche il fratellino dodicenne. È l’ultima follia accaduta in un match giovanile di calcio femminile. Il match in questione è Venaria – Torino, finito a pugni dopo il fischio di un calcio di rigore da parte dell’arbitra 16enne. Questa volta l’aggressione non è avvenuta nei confronti della direttrice di gara – come tanti episodi negli ultimi mesi – ma nei confronti della famiglia in tribuna. A riportarlo è l’edizione locale de La Repubblica. Minuti finali del match tra Venaria e Torino, under 17 femminile. Ad arbitrare c’è una ragazzina di 16 anni, con i genitori e il fratello in tribuna a sostenerla.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arbitra 16enne fischia un rigore, i familiari aggrediti con pugni in tribuna: follia a Torino. Le giocatrici: “Papà, smettila che mi stai facendo vergognare”.

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Arbitra 16enne fischia rigore, i suoi familiari aggrediti dai tifosi. La violenza nel Torinese, durante una partita di calcio tra ragazzine #ANSA - facebook.com facebook