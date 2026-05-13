Oggi al Giro d’Italia 2026 si è vissuta una giornata intensa, segnata da pioggia intensa e occasionali grandinate che hanno reso difficile la corsa. Durante la tappa, alcuni ciclisti sono stati lasciati al proprio destino, mentre altri hanno subito cadute e variazioni impreviste di ritmo. La squadra di Pellizzari, nota per la sua presenza nel team Red Bull, ha mostrato un andamento difficile da decifrare, contribuendo a un episodio di grande incertezza sulla strada.

Al Giro d’Italia 2026 si è materializzata una vera e propria giornata da tregenda, fortemente condizionata da una pioggia incessante e decisamente copiosa (a tratti è caduta anche la grandine) che ha messo a dura prova i ciclisti. Senza dimenticarsi delle temperature al di sotto delle medie stagionali. Condizioni meteo decisamente molto complicate con cui i corridori hanno dovuto fare i conti per 203 km da Praia a Mare a Potenza: qualcuno potrebbe pagarne le conseguenze nei prossimi giorni, la frazione di venerdì con il primo arrivo in salita (sul sempre esigente Blockhaus) potrebbe mietere delle vittime. Il finale è stato pirotecnico e...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa è successo oggi al Giro d’Italia: Ciccone lasciato al suo destino, Red Bull di Pellizzari indecifrabile, cadute e ribaltoni

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