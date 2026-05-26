Foggia incendio in un autoparco sulla Tangenziale | a fuoco pneumatici e materiale plastico

Un incendio si è sviluppato intorno alle 13 di oggi lungo la tangenziale di Foggia, all’altezza dell’intersezione con via San Severo. Le fiamme hanno interessato pneumatici e materiale plastico in un autoparco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio o eventuali feriti. La zona è stata evacuata temporaneamente per motivi di sicurezza.

Un incendio di vaste proporzioni è divampato intorno alle 13 di oggi, martedì 26 maggio, lungo la tangenziale di Foggia, all'altezza dell'intersezione con via San Severo. Le fiamme si sarebbero sviluppate all'interno di un autoparco presente in zona, coinvolgendo veicoli, pneumatici e altro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

27 FEBBRAIO 2026 - FOGGIA, VIGILI DEL FUOCO: 87 ANNI DI CORAGGIO

Notizie e thread social correlati

A fuoco rifiuti e materiale plastico. Nessun feritoSabato sera di Pasqua, le squadre dei vigili del fuoco di Lodi e dei distaccamenti vicini sono intervenute in due diversi interventi per incendi che...

Incendio in un’azienda di materiale plastico a Villongo, due operai intossicati- FotoL’incendio si è verificato in un’azienda di materiale plastico a Villongo lunedì sera, coinvolgendo due operai che sono stati intossicati.

Temi più discussi: Incendio in un negozio di Copertino, non si esclude l'origine dolosa; Dramma sul lavoro a Orta Nova: 34enne muore schiacciato dal muletto - FoggiaToday; Spari nei pressi di un'abitazione: un 50enne ferito da un colpo di pistola; Settimo Milanese, incendio in un centro di autodemolizione: a fuoco numerosi veicoli parcheggiati in un capannone.

Incendio in un locale del Policlinico RiunitiIncendio in corso a Foggia, in un locale del Policlinico Riuniti. I vigili del fuoco del comando provinciale sono in azione proprio in questi minuti per domare le fiamme, sviluppatesi in alcune stanze ... rainews.it

Foggia, ancora un incendio all’ex Hotel President: rifiuti in fiamme negli ultimi piani VIDEOL’ex Hotel President, ormai abbandonato da anni e spesso segnalato per degrado e occupazioni abusive, è stato interessato da un nuovo incendio negli ultimi due piani. La struttura era diventata nel ... lagazzettadelmezzogiorno.it