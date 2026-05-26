Andrea Santarelli ha parlato della sua carriera, ricordando le prime vittorie da giovane atleta e i momenti più importanti. Ha citato l’argento ottenuto alle Olimpiadi di Rio nel 2016 e l’oro conquistato ai Mondiali nel 2023. L’atleta ha condiviso le sue esperienze, senza entrare in dettagli tecnici o motivazioni, concentrandosi sui risultati raggiunti nel corso degli anni.

Alessandro Ballan a Bike Today. Vingegaard vola, Pellizzari crolla al Giro Andrea Santarelli si racconta in un’intervista intima e profonda: dalle prime vittorie da giovane talento fino all’argento olimpico di Rio 2016 e all’oro mondiale del 2023. Un viaggio dentro la testa di uno dei protagonisti della scherma italiana, tra pressione, sconfitte, crescita e motivazioni che vanno oltre le medaglie.?? Cosa significa davvero stare ad altissimo livello per così tanti anni??? Come cambia un atleta quando diventa un punto di riferimento??? E cosa resta, alla fine, oltre i risultati? ‘La Fagianata’ di Magrini: “Forse Pellizzari non era pronto per questo ruolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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FOCUS - SCHERMA Andrea Santarelli: Tra oro mondiale e argento olimpico, la verità è una sola…

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