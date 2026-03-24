FOCUS TIRO CON L’ARCO | Roberta Di Francesco | argento europeo oro italiano e sogni olimpici

Roberta Di Francesco si distingue nel tiro con l’arco italiano, avendo ottenuto un titolo ai Campionati Italiani indoor 2026 e una medaglia d’argento agli Europei di Plovdiv. La sua stagione si è conclusa con risultati di rilievo, rafforzando la sua posizione nella scena nazionale ed europea. La sportiva ha anche manifestato l’obiettivo di partecipare alle prossime Olimpiadi.

Milano-Sanremo da sogno per Pogacar. L’analisi della Classicissima con Gian Luca Giardini Roberta Di Francesco è una delle protagoniste del tiro con l’arco italiano, reduce da una stagione indoor 2026 di alto livello con il titolo ai Campionati Italiani e l’argento agli Europei di Plovdiv. In questa intervista parliamo della sua crescita, del lavoro mentale nel tiro con l’arco, della competizione in nazionale e degli obiettivi futuri in uno degli sport più tecnici e difficili del panorama olimpico. Intervista realizzata per FOCUS, il format di OA Sport dedicato alle storie e ai protagonisti dello sport italiano. #TiroConLArco #Archery #FITARCO #Olimpiadi #SportItaliano #FOCUS conduce Alice Liverani Firma danese nella seconda tappa del Giro di Catalogna 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - FOCUS TIRO CON L’ARCO | Roberta Di Francesco: argento europeo, oro italiano e sogni olimpici Articoli correlati Tiro con l’arco: il riccionese Francesco Gregori medaglia d’oro al Campionato italiano assolutoL’arciere, atleta della Marina Militare, che gareggia a squadre anche per l’Arco Club Riccione, ha conquistato il gradino più alto del podio dopo un... Tiro con l'arco, per Damiano Venturelli un esordio d'argentoInizia al meglio la carriera di Damiano, l'ultimo arrivato della dinastia arcieristica dei Venturelli sotto gli occhi dei Tecnici papà Alberto e... FOCUS TIRO CON L’ARCO | Roberta Di Francesco: argento europeo, oro italiano e sogni olimpici Contenuti e approfondimenti su FOCUS TIRO CON L'ARCO Roberta Di... World Games: il tiro con l'arco fa en plein a Chengdu. Borsani è d'oroGiornata storica per l'Italia del tiro con l'arco che ai World Games di Chengdu, in Cina, piazza sul podio tutti e tre gli arcieri qualificati alla gara tiro di campagna del ricurvo. Matteo Borsani ... rainews.it Francesco Maria Sorato, oro per il sabino nel tiro con l'arco agli Europei paralimpiciRIETI - E' oro sabino. Agli Europei paralimpici di Instambul, Francesco Maria Sorato, al termine di una finale Tricolore, ha portato a casa la prima medaglia italiana nel tiro con l'arco. L'intera ... ilmessaggero.it