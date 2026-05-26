Flusso Urbano Rendez Vous Fest al The Cineclub
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Rendez Vous Fest presenta “Flusso Urbano”, l’evento che il prossimo 30 maggio trasformerà il The Cineclub di Roma (Via Lidia, 46) nell’epicentro della cultura underground romana.L'evento ideato da Chiara Alviano ed Emma Nardi, che vanta della collaborazione del collettivo “Gente Emergente”. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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