Il rendez vous con culture sapori e tradizioni del Sol Levante | al via Osimo Fusion Japan

Per tre giorni la città si trasformerà in un laboratorio diffuso di esperienze: aperitivi fusion nei locali del centro storico, mostre, laboratori creativi e degustazioni OSIMO – La Cna, in collaborazione con il Comune di Osimo e grazie alla partnership con Astea, Bcc di Filottrano e Confidi Uni.Co, presenta Osimo Fusion Japan, un’iniziativa che celebra l’incontro tra culture, sapori e tradizioni, con il Giappone come protagonista e numerose contaminazioni internazionali. Giunta alla terza edizione, nel 2026 l’iniziativa della Cna assume un carattere speciale nella città dei “senza testa”. In occasione della mostra “Pop Japan”, infatti, l’associazione ha scelto di dedicare l’evento al Paese del Sol Levante, ampliando il programma degli aperitivi nei locali aderenti con una serie di appuntamenti culturali e tematici. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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